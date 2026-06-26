A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 26 de junho, é composta pelos números 6 – 16 – 26 – 34 – 35 e pelas estrelas 11 e 12.

Em jogo está um jackpot de 60 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.