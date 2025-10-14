A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 14 de outubro, é composta pelos números 5 - 8 - 14 - 16 - 18 e pelas estrelas 3 e 10.

Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.