A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 20 de janeiro, é composta pelos números11, 18, 19, 22 e 50 e pelas estrelas 1 e 11.

Em jogo está um jackpot de 87 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.