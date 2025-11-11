Euromilhões
Há 37 min
Euromilhões: esta chave vale 108 milhões de euros
Conheça a chave vencedora do sorteio desta terça-feira
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 11 de novembro, é composta pelos números 4 – 22 – 32 – 36 – 47 e pelas estrelas 2 e 10.
Em jogo está um primeiro prémio de 108 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
