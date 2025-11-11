A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 11 de novembro, é composta pelos números 4 – 22 – 32 – 36 – 47 e pelas estrelas 2 e 10.

Em jogo está um primeiro prémio de 108 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.