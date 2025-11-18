A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 18 de novembro, é composta pelos números 2 - 4 - 15 - 21 e 48 e pelas estrelas 6 e 12.

Em jogo está um primeiro prémio de 135 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.