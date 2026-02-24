Euromilhões
Euromilhões: esta chave vale 142 milhões de euros
Os números e as estrelas da sorte
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 24 de fevereiro, é composta pelos números 10 - 27 - 40 - 43 e 47 e pelas estrelas 6 e 10.
Em jogo está um jackpot de 142 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
