Euromilhões
Há 35 min
Euromilhões: esta chave vale 159 milhões de euros
Os números e as estrelas que compõem a chave vencedora
Os números e as estrelas que compõem a chave vencedora
A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 5 de junho, é composta pelos números 5 - 6 - 16 - 17 - 49 e pelas estrelas 2 e 12.
Em jogo está um jackpot de 159 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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