A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 10 de março, é composta pelos números 12 – 14 – 27 – 44 – 50 e pelas estrelas 4 e 12.

Em jogo está um jackpot de 209 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.