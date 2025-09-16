A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 16 de setembro, é composta pelos números 1, 9, 13, 35 e 40 e pelas estrelas 5 e 6.

Em jogo está um jackpot de 39 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.