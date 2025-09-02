A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 2 de setembro, é composta pelos números 13, 30, 31, 32 e 36 e pelas estrelas 1 e 12.

Em jogo está um primeiro prémio no valor de 50 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.