Euromilhões: esta chave vale 50 milhões de euros
Os números e as estrelas da sorte
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 2 de setembro, é composta pelos números 13, 30, 31, 32 e 36 e pelas estrelas 1 e 12.
Em jogo está um primeiro prémio no valor de 50 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
