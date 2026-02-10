A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 10 de fevereiro, é composta pelos números 1 - 17 - 19 - 34 - 42 e pelas estrelas 5 e 8.

Em jogo está um jackpot de 35 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.