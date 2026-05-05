Com a passagem à final da Liga dos Campeões, o Arsenal garantiu que vai terminar a temporada isolado no topo da lista o ranking europeu de jogos realizados em 2025/26.

Caso tivessem sido eliminados nas meias-finais da Champions, a equipa inglesa fecharia a época com 62 jogos, os mesmos de Atlético Madrid e, potencialmente do Sp. Braga, que tem garantidas 61 partidas, mas pode chegar às 62 se eliminar o Friburgo na quinta-feira e garantir a presença na final da Liga Europa.

Só que a equipa de Mikel Arteta levou a melhor sobre os espanhóis e vai assim concluir a época com 63 jogos, deixando os restantes lugares do pódio para Sp. Braga (61 ou 62) e Atlético Madrid (61).

Refira-se que no top-10 Portugal é o único país que se consegue intrometer no «oligopólio» dos clubes das chamadas Big-Five. O Sporting, à semelhança de Bayern Munique, PSG e Aston Villa, ainda pode terminar a época como um dos dez clubes com mais partidas em 2025/26 - Nottingham Forest e Rayo Vallecano pode negá-lo - sendo que o Benfica fica bem perto (55) deste lote.

Quanto ao Sp. Braga, aconteça o que acontecer há um recorde que já está assegurado pelos minhotos: o de equipa portuguesa com mais jogos realizados numa só temporada. Até agora, o recorde estava na posse de Benfica e Sporting, com 60 encontros: as águias chegaram a esta marca em 2018/19 e 2024/25, enquanto os leões fizeram-no em 2017/18.

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