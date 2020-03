O presidente do Eurogrupo, o português Mário Centeno, afirmou esta segunda-feira que o surto da covid-19 está a ter, na economia, um impacto como em «tempos de guerra», apesar de afiançar que a Europa vai recorrer a tudo para travar uma batalha «longa».

«Estamos a viver num estado de emergência com este surto de coronavírus. O confinamento forçado está a trazer as nossas economias a tempos semelhantes aos de uma guerra», referiu Centeno, numa mensagem em vídeo, divulgada antes de uma reunião de ministros das Finanças da zona euro, que tem lugar na tarde desta segunda-feira.

Centeno adiantou que «o Eurogrupo de hoje será dedicado às consequências económicas deste vírus».

Na sexta-feira, a Comissão Europeia já admitiu como «muito provável» que o crescimento da economia da zona euro e do conjunto da União recue para níveis abaixo do zero este ano, face ao «choque» provocado pela pandemia.