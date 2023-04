Apenas oito clubes europeus já ultrapassaram a barreira dos 100 golos na temporada 2022/23 em todas as competições, num grupo restrito que conta com o Benfica (113 golos) e com o FC Porto (100) que acabou de entrar no grupo dos 100 no passado domingo, com o golo de Fábio Cardoso ao Portimonense.

A equipa europeia com mais golos, nesta altura, tem contado com o forte contributo de um português. Falamos dos escoceses do CELTIC que já marcaram 124 golos nos 43 jogos que realizaram esta temporada, doze deles marcados por Jota.

No segundo lugar destaca-se outra equipa britânica, o THE NEW SAINTS (TNT), habitual líder do campeonato do País de Gales que já vai nos 118 golos em 40 jogos.

Segue-se o poderoso BAYERN MUNIQUE que conta 116 golos nos 38 jogos que disputou esta época, os últimos quatro marcados ao rival Borussia Dortmund (4-2) no passado fim de semana.

A três golos de distância da equipa bávara está o MANCHESTER CITY de Pep Guardiola que, apesar de estar atrás do Arsenal na Premier League, já marcou 113 golos em 44 jogos. Os gunners, com menos quatro jogos realizados, somam apenas 85.

Com os mesmos golos do que o City está o BENFICA, embora com mais um jogo realizado do que a equipa inglesa (45 jogos). A equipa de Roger Schmidt soma 67 golos na Liga, 23 na Liga dos Campeões, mais 12 marcados na fase preliminar, aos quais junta ainda 6 na Taça da Liga e outros 5 na Taça de Portugal.

A seguir ao Benfica está o PSV EINDHOVEN de Fábio Silva que, apesar do terceiro lugar na liga neerlandesa, já marcou 107 golos nos 43 jogos que já disputou esta época.

Este grupo dos centenários conheceu dois novos membros no passado fim de semana. No sábado o ESTRELA VERMELHA bateu o FK Mladost Novi Sad por 4-2 na liga sérvia e chegou aos 100 golos em 40 jogos disputados.

No domingo foi a vez do FC PORTO chegar ao número redondo. Com o golo de Fábio Cardoso ao Portimonense, a equipa de Sérgio Conceição também chegou aos 100 golos, nos 45 jogos que já realizou esta temporada. A equipa do Dragão soma 56 na Liga, 12 na Liga dos Campeões, 14 na Taça de Portugal, 15 na Taça da Liga e ainda mais três na Supertaça.

Na liga portuguesa, além do Benfica e FC Porto, Sporting e Sp. Braga não estão muito longe de chegar ao número 100. Os leões de Ruben Amorim contam com 88 golos marcados esta época, enquanto os guerreiros de Artur Jorge somam 81.

Confira os clubes com mais de 100 golos na galeria associada