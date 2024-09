Pedro Proença, em representação da European Leagues, garantiu esta terça-feira, em reunião do Comité Executivo da UEFA, em Praga, a continuidade do programa de solidariedade para com os clubes que não participam nas competições europeias no ciclo de 2024/2027.

«Foi uma reunião muito importante e decisiva. Quero enaltecer o papel da European Leagues nas decisões finais no que diz respeito à redistribuição das verbas de solidariedade para quem não participa nas competições europeias. Foi a posição da European Leagues, na defesa das médias e pequenas ligas, que imperou», começou por destacar o presidente das ligas europeias, em declarações difundidas pela liga portuguesa.

Uma decisão «fundamental» para manter o «equilíbrio competitivo», na opinião do dirigente português «Houve uma proposta que contemplava apenas um pequeno nicho e foi possível, dentro de determinadas condicionantes, manter o espírito de solidariedade daqueles que participam nas competições internacionais. No que diz respeito às ligas médias e pequenas isto é absolutamente fundamental para manter o competitive balance e não haver grandes disparidades entre aqueles que mais ganham e os que menos ganham», destacou.

Quanto à realidade portuguesa, Pedro Proença lembrou que este espírito de solidariedade já é uma prática consolidada e essencial. «Sobre a Liga portuguesa, o espírito de solidariedade existe desde a época 1999-2000 e, em sede de reunião da Direção, os Clubes acordaram que este espírito de solidariedade deveria manter-se, por isso esta reunião veio manter esse espírito, que é fundamental para que não seja aumentado o fosso de receitas entre os clubes que mais ganham e aqueles que menos ganham, absolutamente fundamental para o desenvolvimento e o espírito competitivo das ligas profissionais», referiu ainda Pedro Proença que, nesta altura, acumula os cargos de presidente da Liga Portugal e da European Leagues.