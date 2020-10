Mário Jardel, antigo goleador do FC Porto e do Sporting, recusa ser comparado com outros avançados, incluindo com o polaco Robert Lewandowski. O antigo avançado brasileiro diz que fez o mesmo que o internacional polaco [mais de 50 golos numa época], mas durante seis ou sete temporadas consecutivas.

«Não há ninguém que seja parecido comigo. Eu entrei na história, sou único. Digo isto com humildade. O Lewandowski é um jogador que faz entre 45 a 60 golos por anos. Eu fiz isso durante seis ou sete anos consecutivos. Se agora ainda jogasse valeria entre 150 a 200 milhões de euros. Espero encontrar outro Jardel na minha vida para o vender», destacou o antigo internacional em declarações à margem do Belém Open que está a decorrer no Restelo, em Lisboa, e citado pelo As.

Mário Jardel foi um dos melhores goleadores do mundo e chegou a conquistar duas Botas de Ouro, uma ao serviço do FC Porto, em 1999, com 36 golos, outra ao serviço do Sporting, em 2020, com 42 golos. Bateu vários recordes e chegou a fazer duas temporadas com mais de 50 golos.

Robert Lewandowski já tem melhores números do que Jardel na Europa com 416 golos oficiais, no entanto, apesar de já ter sido por cinco vezes o melhor marcador da Bundesliga, o polaco nunca conseguiu conquistar uma Bota de Ouro. Na última temporada, conseguiu o seu melhor registo na liga alemã, mas foi ultrapassado por Ciro Immobile na luta pelo título de melhor marcador da Europa.

Os números também são bem distintos ao nível de seleções. Lewandowski já marcou 61 ao serviço da Polónia, enquanto Jardel marcou apenas um pelo Brasil.