O Sporting tem o plantel mais valioso do futebol europeu entre os clubes fora das Big 5, segundo um estudo apresentado esta quarta-feira pelo Transfertmarkt que revela ainda que FC Porto e Benfica também estão no pódio deste ranking totalmente dominado pelos portugueses.

Com um plantel avaliado em 456,5 milhões de euros, o Sporting de Rui Borges tem o plantel mais valorizado no ranking das equipas que não alinham nos cinco principais campeonatos europeus: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Ligue 1 (França), Séria A (Itália) e Bundesliga (Alemanha).

Para estes números do bicampeão nacional, contribuíram os atuais valores atribuídos a jogadores como Morten Hjulmand (50ME), Geovany Quenda (45ME), Ousmane Diomande (45ME), Gonçalo Inácio (45ME) e Francisco Trincão (35ME), ainda com Zeno Debast e Pote na casa dos 30 milhões.

No segundo lugar está o FC Porto de Francesco Farioli, com uma avaliação de 391,8 milhões, com destaque para os valores de Samu (50ME), Rodrigo Mora (40ME), Diogo Costa (40ME), Alan Varela (35 ME) e Jakub Kiwior (25ME).

O Benfica de José Mourinho completa o pódio, com uma cotação de 357 milhões de euros sustentada nos valores atribuídos a Pavlidis (35ME), António Silva (32ME), Sudakov (32ME), Tomás Araújo (32ME) e Anatoly Trubin (28ME).

Depois dos três clubes portugueses, destacam-se dois grandes de Istambul, com o Galatasaray avaliado em 305 milhões e o Fenerbahçe em 292 milhões.

O top-10 desta ranking conta anda com três equipas dos Países Baixos – PSV Eindhovem (257ME), Feyenoord (233ME) e Ajax (196ME) – e uma da liga belga, neste caso, o Club Brugge (194ME).

Destaque ainda para a presença do histórico Ipswich no oitavo ligar, clube inglês avaliado em 198 milhões de euros, a única equipa de um escalão secundário, neste caso o Championship, a aparecer neste grupo de planteis mais valiosos fora das Big 5.