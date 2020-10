O mercado de verão chegou, e mesmo num ano atípico por causa da pandemia covid-19, os principais clubes da Europa investiram alguns milhões para reforçar os respetivos plantéis.

Segundo um estudo do CIES (Observatório do Futebol), o Manchester City continua a ter a equipa mais cara das cinco principais ligas europeias – alemã, espanha, francesa, inglesa e italiana –, com um total de 1036 milhões de euros, mais 22 do que no ano passado.

Desses 1036 milhões, 68 foram investidos este ano em Rúben Dias, contratado ao Benfica. Os citizens contam ainda com Bernardo Silva e João Cancelo nas suas fileiras.

De resto, no top 10 dos plantéis mais caros das Big Five, domínio para a Premier League, que é representada por seis clubes.

