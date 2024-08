O Sp. Braga e o V. Guimarães garantiram esta quinta-feira a presença nas fases de liga da Liga Europa e Liga Conferência, respetivamente.

Desta forma, Portugal soma já 4.600 pontos no ranking da UEFA e é apenas ultrapassado pela Eslováquia (4.625 pontos) e a Chéquia (5.300 pontos), no que toca ao somatório dos pontos em 2024/25. No total, a distância para os Países Baixos é ainda superior a quatro pontos, sendo que os neerlandeses contam apenas com cinco equipas nas provas europeias (mas a divisão é feita por seis), as mesmas que Portugal.

Confira a tabela com os dez primeiros países do ranking da UEFA: