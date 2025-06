Alberto Colombo é o novo diretor executivo e secretário-geral das Ligas Europeias. O anúncio foi feito esta sexta-feira de manhã pela associação, em comunicado.

«O seu profundo conhecimento da governação do jogo, aliado ao seu histórico único e abrangente de relações com ligas nacionais, e outras partes interessadas no futebol, a comunicação social e as instituições da UE, contribuirão para a ambição dos nossos membros de aumentar ainda mais a influência da nossa Associação no panorama do futebol profissional europeu», pode ler-se.

Alberto Colombo estava no organismo há mais de 18 anos e chega agora ao maior cargo da associação. Antes de assumir as novas funções, o italiano era Secretário Geral Adjunto.

«Estou ansioso para trabalhar com nossos membros para abordar essas questões e também para identificar novas oportunidades de negócios que irão melhorar o jogo por meio de um espírito de colaboração dinâmica entre as ligas» - afirmou o italiano.

Alberto Colombo vai para o lugar que anteriormente era de Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol.