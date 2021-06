O teste positivo à covid-19 de Sergio Busquets continua a mexer com o dia a dia da seleção espanhola, que prepara o Europeu.

Depois da decisão de serem os sub-21 a jogar o particular com a Lituânia, nesta segunda-feira foram chamados quatro jogadores para treinar no centro de treinos da seleção, como forma de prevenção para eventuais novos testes positivos.

O avançado ex-Benfica Rodrigo Moreno, agora no Leeds, é um dos jogadores que foi chamado por Luis Enrique, juntamente com Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia) e Brais Méndez (Celta).

A federação espanhola informa que estes jogadores vão trabalhar à parte dos restantes convocados e que depois do jogo com a Lituânia alguns jogadores dos sub-21 também irão permanecer a trabalhar com a seleção, mas também à parte dos restantes jogadores.