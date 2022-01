A Federação Europeia de Andebol (EHF) rejeitou o pedido da Alemanha para adiar o jogo desta tarde com a Espanha, da segunda fase do Euro2022, devido a um surto de covid-19 na equipa.

O organismo justificou a nega com o prejuízo que o adiamento iria causar ao adversário, tendo em conta o calendário da segunda fase do torneio, que obrigaria a seleção espanhola «a disputar três ou quatro jogos consecutivos».

A EHF apontou ainda que o eventual adiamento da partida da primeira ronda do grupo II da ‘main round’ iria interferir «nos horários das emissões televisivas e na cobertura mediática em geral». O organismo justificou-se também com os problemas relativos à «disponibilidade das instalações».

Assim, a turma germânica terá mesmo de jogar com a bicampeã europeia Espanha esta tarde, na Arena Ondrej Nepela, em Bratislava, a partir das 17h00 de Lisboa, como inicialmente previsto.

Recorde-se que a Alemanha anunciou ter mais de uma dezena de infetados no grupo de trabalho. Para o jogo diante dos espanhóis, estão disponíveis apenas 13 jogadores de um total de 23.

Quanto aos resultados, os germânicos terminaram na primeira posição do grupo D só com vitórias, tal como a Espanha no grupo E.