Frutos das baixas por covid-19 na equipa, a seleção de andebol dos Países Baixos teve de recorrer ao treinador de guarda-redes na partida diante da França.

Gerrie Eijlers, internacional neerlandês que terminou a carreira no final da época 2019/20, entrou na reta final do jogo e ainda somou três defesas (75% de aproveitamento) e quatro lançamentos.

Apesar da exibição, não foi capaz de evitar a derrota dos Países Baixos diante dos gauleses (34-24) no arranque do Main Round do Euro2022 de andebol.