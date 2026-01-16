Portugal entrou no Europeu de andebol com uma vitória tranquila ante a Roménia, país onde o selecionador Paulo Jorge Pereira treina o Dínamo Bucareste, por 40-34.

Num jogo em que os romenos abriram o marcador e estiveram em vantagem por 3-1 e 4-2, Portugal conseguiu, a partir dos cinco minutos, confirmar a sua superioridade e na segunda parte teve mais margem para gerir a equipa, perspetivando já o duelo ante a Macedónia do Norte, da segunda jornada, no domingo (18 horas). Só José Ferreira e Gabriel Cavalcanti, dos 14 jogadores de campo, não marcaram.

Os irmãos Martim Costa e Francisco Costa destacaram-se. Kiko foi o melhor marcador com nove golos e foi eleito o MVP de um jogo em que Martim ultrapassou os 59 golos do pai em Europeus. Além disso, Kiko, aos 42 minutos, então para o 30-22 a favor de Portugal, fez um dos melhores golos do Europeu até ao momento, num remate quase sem ângulo que entrou ao segundo poste.

Parcial de 6-0 e fuga para a vitória

Depois de um início interessante dos romenos, Portugal rapidamente respondeu e impôs-se no jogo. Com um parcial de 6-0, foi do 2-4 ao 8-4 e não mais teve uma vantagem inferior a três golos ao longo do jogo. Na primeira parte, chegou a ter quatro vantagens de nove golos e foi para o descanso com oito a mais: 23-15.

Francisco Costa (cinco golos) e Salvador Salvador, Miguel Neves e Martim Costa (estes com três golos cada) foram os destaques de Portugal no marcador, antes dos 30 minutos finais de controlo e superioridade quase constante face aos romenos.

Martim histórico e espetáculo de Kiko até aos 40 golos

Na segunda parte, tal como na primeira, foi a Roménia a marcar primeiro. Mas Portugal nunca perdeu o nível necessário para manter distâncias significativas no marcador, continuando com eficácia elevada no ataque e com Gustavo Capdeville a elevar também a percentagem de defesas face aos remates romenos (seriam nove em 35, com 25,71 por cento de eficácia).

Aos 38 minutos, Martim Costa fez um golo histórico, o 28-20, para fazer o seu 60.º golo em Europeus, ultrapassando os 59 do pai, Ricardo Costa (seu treinador no Sporting) e ser agora o terceiro melhor marcador luso na história da prova.

Quatro minutos depois, Kiko Costa fez o golo mais difícil e espetacular do encontro, antes de cerca de um quarto de hora final em que Portugal foi controlando. Chegou até a ter de novo vantagem de nove golos (35-26), antes de uma ligeira recuperação dos romenos, fixando-se o resultado em 40-34 (parcial de 17-19 na segunda parte), com Kiko Costa a fechar as contas do marcador.

Nota ainda para a expulsão de Miguel Neves, ao minuto 53, num jogo em que também se exibiu em bom plano. Do lado romeno, destaque para os oito golos de Daniel Stanciuc. A primeira jornada do grupo B fecha ao final desta tarde, com o Dinamarca-Macedónia do Norte (19h30).

Jogo na Jyske Bank Boxen, Herning, Dinamarca.

Árbitros: Mirza Kurtagic, Mattias Wetterwik (Suécia).

Ao intervalo: 23-15.

PORTUGAL: Gustavo Capdeville, Diogo Valério; Victor Iturriza (2), Salvador Salvador (6), Rui Silva (1), Miguel Neves (4), Leonel Fernandes (2), Diogo Branquinho (1), António Areia (2), Francisco Costa (9), José Ferreira, João Gomes (1), Martim Costa (7), Luís Frade (3), Ricardo Brandão (2), Gabriel Cavalcanti. Selecionador: Paulo Jorge Pereira.

ROMÉNIA: Ionut Iancu, Mihai Popescu; Denis Veres (4), Ionut Nistor (2), Tudor Botea, Alexandru Andrei, Robert Militaru, Sorin Grigore (1), Stefan Cumpanici (1), Radu Ghita (2), Dan Racotea (2), András Szász (4), Calin Dedu (3), Ionut Stanescu (1), Daniel Stanciuc (8), Andrei Buzle (6). Selecionador: George Buricea.