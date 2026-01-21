O selecionador de andebol Paulo Jorge Pereira considera que Portugal não pode cometer o «erro de se deslumbrar» depois da histórica vitória sobre a tetracampeã mundial Dinamarca. Em declarações à agência Lusa, o selecionador quer ver a equipa permanecer «naquela linha» para encarar a Ronda Principal do Europeu.

Perigo de deslumbramento

«A haver erro é o deslumbramento. Agora ficámos todos deslumbrados por termos feito uma coisa que é quase impossível, mas fizemos. Temos de nos manter tranquilos e continuar a trabalhar como temos vindo a fazer até aqui nestes anos todos. Acho que temos de ser menos efusivos nas vitórias e menos derrotistas. Temos de estar ali naquela linha que nos permite continuar no dia seguinte.»

Na Ronda Principal, Portugal vai jogar sempre às 15h30 [14h30 em Lisboa]

«É uma hora muito má. É uma das coisas que esta organização não tem estado bem. Colocam os almoços às 11h30 e no dia seguinte às 15h30. Há horários de treino que, às vezes, são antes do almoço e outros com pequeno-almoço às 8h30. São dinamarqueses, não é? Há uma certa rigidez, altera muito o biorritmo das pessoas e pode não ser bom. Os jogos às 15h30 podem ser um problema, mas não pode ser uma desculpa. Temos de ver o que temos de fazer para nos apresentarmos amanhã [quinta-feira] na melhor forma possível.»

A Alemanha, campeã europeia em 2004, será o primeiro adversário na Ronda Principal

«Eles são melhores no ataque e na transição do que na defesa. Temos aí algo que podemos explorar e vamos tratar de fazer bem essas fases do jogo, sobretudo a recuperação defensiva e essas trocas.»

Na quinta-feira, Portugal defronta a Alemanha [14h30 de Lisboa], seguindo-se os embates com a campeã em título França, no sábado, a Noruega, na segunda-feira, e a Espanha, no dia 28.