A seleção portuguesa de hóquei e patins arrancou um importante empate diante da bicampeã Espanha, na segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Europa que está a decorrer em Sant Sadurni d’Anoia, na Catalunha. Portugal esteve por duas vezes em vantagem (1-0 e 2-1), mas permitiu a reviravolta da equipa da casa, antes de reclamar o empate, a menos de um minuto do final. Um jogo pouco atrativo a nível técnico, mas com emoção no marcador até final. Com este empate, Portugal fica a depender de si próprio para garantir o primeiro lugar do grupo na última jornada diante da França.

A Espanha, a jogar em casa, com um pavilhão praticamente cheio, entrou mais forte no jogo, diante de uma seleção portuguesa que entrou mais na expetativa, sabendo que o adversário estava mais pressionado, depois do empate, na ronda inaugural, diante da França. A verdade é que a equipa de Renato Garrido susteve as primeiras investidas dos espanhóis e acabou por chegar à vantagem cedo, logo aos 3 minutos. Bom lance de Gonçalo Alves que fez uma simulação, antes de fazer a assistências para João Rodrigues encostar.

Tal como no jogo com a Itália, Portugal voltava a marcar cedo e ficava em situação privilegiada no jogo. Um golo que levou a Espanha a aumentar a intensidade do jogo e Portugal passou por momentos complicados, até porque Telmo Pinto viu um cartão azul por ter acertado com o stick num patim de um adversário. Pedro Henriques, que já estava em destaque nesta altura, defendeu o livre de Marc Juliá, por duas vezes, uma vez que o livre direto acabou por ser repetido, com o guarda-redes do Benfica a segurar a vantagem portuguesa.

Portugal teve, depois, de sofrer, com menos um jogador em campo durante dois minutos. A Espanha carregou com tudo nessa altura e chegou mesmo a festejar um golo, num lance em que a bola não chegou a ultrapassar a linha fatal e, portanto, não valeu. A verdade é que Portugal defendia muito bem, mas depois sentia extremas dificuldades a atacar, perdendo facilmente a bola.

Pedro Henriques, com defesas atrás de defesas, segurou a vantagem portuguesa até pouco mais de um minuto do intervalo, altura em que a Espanha acabou por chegar ao empate, com um golo polémico: Martí Casas, antes de rematar, terá ajeitado a bola com o patim. A verdade é que o árbitro não viu a infração e o golo contou mesmo.

Emoção a subir na segunda parte

A segunda parte começou com os deuses a sorrirem a Portugal. Logo a abrir, Marc Grau fez falta sobre Gonçalo Alves viu cartão azul, mas o jogador do FC Porto voltou a desperdiçar a oportunidade. Portugal procurou pressionar nos instantes seguintes, com o adversário reduzido a quatro, mas sem sucesso.

Já com a Espanha novamente com cinco, Rafa surpreendeu tudo e todos com um remate antes do meio-campo, recuperando a vantagem de Portugal. Um grande golo do jogador do FC Porto. Logo a seguir Portugal teve oportunidade soberana para chegar ao 3-1 quando Marc Juliá atingiu Hélder Nunes na cabeça. Mais um cartão azul e mais um livre para Portugal, mas João Rodrigues também não conseguiu converter o livre direto.

Depois foi a vez da Espanha sorrir, quando Portugal chegou à décima falta no jogo. Pau Bargalló, na marcação do consequente livre, atirou a contar, voltando a empatar o jogo (2-2). A Espanha voltava a ficar por cima do jogo e teve nova oportunidade soberana para chegar à vantagem, num penálti a punir uma falta de João Rodrigues sobre Bargalló, mas Pedro Henriques defendeu o penálti apontado por Carballera.

A dez minutos do fim, a Espanha passou, pela primeira vez, para a frente do marcador, com o benfiquista Nil Roca a surpreender o companheiro de equipa, Pedro Henriques, com um remate forte.

Os últimos minutos foram tensos e emocionantes. A Espanha acabou por chegar também às dez faltas, mas Hélder Nunes não conseguiu converter o livre e Portugal teve de sofrer mesmo até ao fim.

Já faltava menos de um minuto para o final quando Aragonés fez uma falta evidente sobre Hélder Nunes. Cartão azul para o espanhol e mais um livre para Gonçalo Alves. Desta vez o jogador do FC Porto atirou a contar e Portugal acabou por empatar o jogo, continuando em situação privilegiada no topo da classificação do Grupo A.

Portugal passa a contar com quatro pontos no topo da classificação antes desta quarta-feira defrontar a França, o último jogo da fase de grupos, novamente marcado para as 17h30.