Em bom rigor, a noite de Brighton, na qual a Inglaterra fez história ao golear a Noruega por 8-0 foi, sobretudo, de Beth Maed. Afinal, ela marcou três golos e ainda fez uma assistência.

E se dúvidas havia quanto à vontade de se vingar por ter ficado de fora da convocatória para os Jogos Olímpicos, a avançada acabou com elas.

Por isso, certamente, que Maed não se importará de ceder este espaço a Ellen White. A melhor marcadora de sempre da seleção inglesa que bisou frente à Noruega.

White, membro do “clube das 100 ou + internacionalizações” teve duas oportunidades para mostrar o seu célebre festejo.

Cada vez que marca, a jogadora do Manchester City celebra a fazer uns óculos com as mãos. Um festejo inspirado em Anthony Modeste, em jeito de tributo ao avançado do Colónia.

Ellen cresceu como adepta do West Ham, mas ela e o marido (Callum Convery, que conheceu no curso de Ciências do Desporto e trabalha na associação de futebol de Derbyshire) são fãs da Bundesliga, e encantaram-se pelo Colónia e por Modeste durante uma das viagens habituais à Alemanha.

Recentemente o casal também decidiu patrocinar a equipa feminina do Oldham Athletic. É a terceira jogadora da hierarquia de capitãs da seleção inglesa.

