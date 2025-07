A campeã do mundo Espanha avançou para as meias-finais do Europeu feminino de futebol, ao eliminar a anfitriã Suíça (2-0), apesar de falhar dois penáltis.

Golos de Del Castillo, aos 66m, e Cláudia Pina, aos 71m, apuraram a seleção espanhola para as meias-finais, fase a que não chegava desde 1997, deixando para trás três saídas consecutivas nos quartos de final.

Do lado das anfitriãs, estrearam-se em jogos a eliminar na fase final de um Euro e apresentaram uma postura mais defensiva.

Caldentey, da Espanha, desperdiçou um penálti, aos nove minutos, e Alexia Putellas, duas vezes galardoada com a Bola de Ouro, outro, aos 88m, numa partida que não acabou sem a expulsão de Maritz nas anfitriãs, aos 90+2m.

A Espanha desperdiçou uma segunda grande penalidade, desta vez foi Alexia Putellas 🥶



Ainda assim, as espanholas seguem para a meia-final do Campeonato da Europa!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #UEFAWomensEuro #Espanha #Suiça pic.twitter.com/d4epGWrJIc — sport tv (@sporttvportugal) July 18, 2025

Nas meias-finais, as espanholas vão defrontar França ou Alemanha, que se defrontam no sábado.