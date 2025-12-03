A UEFA comunicou que o Europeu feminino de 2029 vai realizar-se na Alemanha.

A proposta germânica levou a melhor sobre a candidatura da Polónia e outra que foi apresentada em conjunto por Dinamarca e Suécia.

Recorde-se que, durante a presidência de Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol chegou a apresentar uma candidatura à organização da prova, mas a mesma foi retirada há cerca de três semanas. «Em total sintonia com a UEFA e garantindo foco total na organização do Mundial 2030, a direção validou a decisão de retirar a candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029», comunicou a FPF em comunicado.

O Euro 2029 feminino, com 16 seleções, vai passar por oito cidades da Alemanha, país que já venceu a prova em oito ocasiões, a última das quais em 2013.