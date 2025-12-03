Euro 2029 feminino vai realizar-se na Alemanha
Portugal chegou a apresentar uma candidatura entretanto retirada em novembro pela FPF
A UEFA comunicou que o Europeu feminino de 2029 vai realizar-se na Alemanha.
A proposta germânica levou a melhor sobre a candidatura da Polónia e outra que foi apresentada em conjunto por Dinamarca e Suécia.
Recorde-se que, durante a presidência de Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol chegou a apresentar uma candidatura à organização da prova, mas a mesma foi retirada há cerca de três semanas. «Em total sintonia com a UEFA e garantindo foco total na organização do Mundial 2030, a direção validou a decisão de retirar a candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029», comunicou a FPF em comunicado.
O Euro 2029 feminino, com 16 seleções, vai passar por oito cidades da Alemanha, país que já venceu a prova em oito ocasiões, a última das quais em 2013.