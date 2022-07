A seleção feminina da Suécia bateu a Suíça por 2-1, em Sheffield, na fase final do Campeonato da Europa que está a decorrer em Inglaterra e, desta forma, assumiu o comando do grupo C do qual também faz parte Portugal que, ainda esta noite, defronta os Países Baixos.

Depois de uma primeira parte sem golos, as suecas adiantaram-se no marcador no início do segundo tempo, com um golo de Rolfö aos 53 minutos. A seleção helvética, que na primeira ronda empatou com Portugal (2-2), reagiu rápido e empatou o resultado, dois minutos depois, por Bachmann.

O golo da vitória da Suécia foi marcado aos 79 minutos por Hanna Bennison a passe de Rolfö. A Suécia ainda marcou um terceiro golo, já perto do final, mas acabou por ser anulando pelo VAR, uma vez que Blomqvist estava fora de jogo.

Com esta vitória, a Suécia, que no primeiro jogo empatou com os Países Baixos (1-1), passa a comandar o Grupo C, com 4 pontos, à frente de Portugal, Suíça e Países Baixos, todos com um ponto.