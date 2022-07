Declarações de Francisco Neto, selecionador de Portugal, depois da derrota diante dos Países Baixos (2-3), no segundo jogo no Europeu feminino que está a decorrer em Inglaterra:

- Acho que não só eu, mas todos os portugueses têm de estar orgulhosos destas jogadoras, desta equipa. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Batemo-nos, a espaços, olhos nos olhos, sabíamos que íamos sofrer. E fomos competitivos. Estou muito orgulhoso delas, triste pelo resultado. (...) Pelo trabalho, pela entrega, pela dedicação, pela entreajuda e pelo compromisso competitivo que elas tiveram, acho que mereciam o empate.

- Aquilo que temos de continuar a fazer é, quanto mais dominarmos o jogo, quanto mais tempo tivermos a bola, menos bolas paradas as equipas adversárias vão ter. Houve ali dois ou três cantos que poderiam ter sido evitados, mas há outros que não, porque é no limite e teve que ser.

[Ana Borges atingiu o recorde de 146 internacionalizações]

- A Ana é um exemplo com uma personalidade incrível, com um carater fantástico. Uma jogadora que começa a avançada, passa para extremo, acaba a lateral, super-inteligente com uma experiência incrível.