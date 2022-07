A seleção francesa venceu a Bélgica nesta quinta-feira por 2-1, na segunda jornada do grupo D do Europeu feminino e garantiu o apuramento para os quartos de final.

Diani apontou o 1-0 para as gualesas aos 6m, Cayman ainda empatou 30 minutos depois, mas Mbock Bathy fixou o resultado final ainda na primeira parte.

Além do apuramento para a fase seguinte, França assegurou desde já o primeiro lugar do grupo, com seis pontos em dois jogos.

Na próxima ronda, a equipa francesa defronta a Islândia, segunda classificada com dois pontos, enquanto no outro jogo se defrontam a Itália e a Bélgica, que têm ambas um ponto.