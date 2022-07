Que noite em Brighton!

A jogar perante o seu público numa fase final de Europeu, a seleção feminina de Inglaterra goleou a Noruega por 8-0 e fez história nos Europeus. Contra um histórico do futebol feminino.

Nunca, nem em masculinos, nem em femininos, uma equipa tinha marcado sete golos num só jogo de uma fase final de um Europeu. Inglaterra marcou oito. Seis deles nos primeiros 40 minutos.

7 - The Lionesses have become the first side in European Championship history (both men's & women's) to score seven goals in a single game. Dreamland. pic.twitter.com/7UzfmOMgPF