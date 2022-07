A Itália e a Islândia empataram nesta quinta-feira no primeiro jogo do grupo D do Europeu feminino.

O conjunto nórdico entrou melhor, chegou à vantagem logo no terceiro minuto por Vilhjalmsdottir, mas a Itália chegou ao empate aos 62m por Bergamaschi.

Depois de ter perdido na primeira jornada, squadra azzurra somou assim o primeiro ponto na competição, enquanto a Islândia voltou a empatar e tem dois.