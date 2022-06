A seleção de sub-17 da França sagrou-se campeã da Europa esta quinta-feira, ao bater, na final, os Países Baixos que tinham vencido as duas edições anteriores, em 2018 e 2019. Depois de afastar Portugal, na meia-final, no desempate por grandes penalidades, os jovens Bleus bateram os neerlandeses, no Estádio Netanya, em Israel, por 2-1, com um «bis» do lateral direito Sael Kumbedi.

Depois de uma primeira parte equilibrada, sem golos, mas com dois remates aos ferros dos franceses, a seleção dos Países Baixos até marcou primeiro, logo a abrir a segunda parte, por Slory, mas a seleção gaulesa acabou por virar o resultado, com dois golos do lateral Kumbedi separados por apenas dois minutos, entre os 58 e os 60 minutos.

Os Países Baixos arriscaram tudo nos últimos instantes da partida, à procura do empate, mas foi a seleção francesa que esteve sempre mais perto de um terceiro golo.

A França é, assim, a nova campeã da Europa de sub-17, sucedendo aos Países Baixos, num título que já procuravam recuperar desde as primeiras vitórias em 2004 e em 2015.