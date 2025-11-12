A seleção portuguesa de sub-17 arrancou a campanha de apuramento para o Europeu da categoria (na Estónia no próximo ano) com uma goleada sobre o Liechtenstein por 10 (!) - 0.

Martim Ribeiro, jogador do Sporting, assinou um hat-trick, que coincidiu com os três primeiros golos da Seleção, apontados aos 15, 18 e 47 minutos.

No Estádio Algarve, depois de ter ido para o intervalo a ganhar por 2-0, Portugal, campeão europeu da categoria, acelerou para uma goleada por números raros. Já depois do terceiro golo de Martim Ribeiro, Simão Constantino fez o 4-0 (61m), e Lamine Fawler assinou pouco depois o 5-0, ele que bisou já em tempo de compensação para o 10 final. Pelo meio marcaram ainda Nélio Batista (71m), Anderson Semedo (75m) e Afonso Ferreirinha, que bisou com golos aos 76 e aos 81 minutos.

Na próxima ronda do Grupo 12, sábado, os comandados de José Lima defrontam o País de Gales, no Estádio São Luís, novamente em Faro, concluindo esta fase de apuramento em 18 de novembro, frente à Eslovénia, no Estádio Algarve.

Os vencedores e os segundos classificados de cada 'poule' asseguram a presença na segunda ronda de qualificação, com o sorteio agendado para 10 de dezembro.

A fase final realiza-se na Estónia, entre 25 de maio 07 de junho de 2026.