A seleção portuguesa feminina de sub-19 vai defrontar a Espanha, campeã em título, Inglaterra e Países Baixos no Grupo B da fase final do Europeu de 2025 da categoria, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

Portugal vai iniciar a campanha na Polónia, onde vai decorrer a fase final, frente à seleção espanhola, a 15 de junho, seguindo-se os duelos com a Inglaterra, três dias depois, e os Países Baixos, no dia 21.

Qualificam-se para as meias-finais, agendadas para 24 de junho, o primeiro e o segundo classificados de cada grupo, com os terceiros classificados a defrontarem-se, no mesmo dia, pela quinta e última vaga no Mundial de Sub-20, que também se realiza na Polónia, de 5 a 27 de setembro.

A final do Europeu feminino de 2025 realiza-se a 27 de junho, em Rzeszów.

As jovens portuguesas asseguraram a qualificação a 8 de abril, depois de empatarem com a Noruega (1-1), em jogo da terceira jornada do Grupo A2 de qualificação.

Recordamos que Portugal foi semifinalista em 2012, na sua única presença no Europeu feminino de sub-19.