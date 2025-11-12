A seleção portuguesa de sub-19 não foi além de um empate a um golo com a Estónia no arranque do Grupo 11 da primeira ronda de qualificação para o Europeu de 2026 da categoria.

Na Vila das Aves, Portugal chegou à vantagem aos 38 minutos por Rui Silva, mas consentiu a igualdade pouco depois da hora de jogo, quando Skvorstov marcou num dos raros momentos ofensivos da seleção do Báltico.

Portugal teve inúmeras ocasiões para construir outro resultado, mas esbarrou na falta de eficácia e numa equipa adversária que se suportou numa estratégia muito defensiva, fatores que impediram a vitória da formação de Emílio Peixe.

Portugal é o país anfitrião do Grupo 11, que é completado pela Macedónia do Norte e pela Bélgica, que lidera o grupo após ter vencido os macedónios - próximos adversários da equipa das quinas, no sábado em Paredes - por 1-0.

Os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como o melhor terceiro classificado, juntam-se à Espanha na Ronda de Elite, a realizar no início de 2026 e que determinará as sete nações que acompanharão o País de Gales na fase final, de 28 de junho a 11 de julho.