Alemanha e Inglaterra entraram com vitórias na fase de grupos do Europeu Sub-21, ao vencerem, respetivamente, a Eslovénia e a Chéquia, em jogos da primeira jornada do grupo B.

Com o defesa do Sporting de Braga, Bright Arrey-Mbi, no onze inicial, a Alemanha teve em Nick Woltemade a figura do jogo. O avançado do Estugarda, que defrontou Portugal na meia-final da Liga das Nações, fez um hat-trick, com golos aos 19, 42 e 82 minutos, o último deles de penálti.

Já a Inglaterra venceu a Chéquia, por 3-1, num jogo em que os checos tiveram o guarda-redes do Sp. Braga, Lukas Hornicek, no onze inicial, bem como o avançado Václav Sejk, que em 2024/25 jogou cedido pelo Sparta Praga no Famalicão. Os golos ingleses foram apontados por Harvey Elliott (39m), Jonathan Rowe (48m) e Charlie Cresswell (76m). Daniel Fila fez o golo dos checos, aos 51 minutos.

Na classificação do grupo B, Alemanha e Inglaterra somam três pontos cada e estão em lugares de apuramento para os quartos de final. Chéquia e Eslovénia seguem sem pontos. A próxima jornada, na quarta-feira, tem os jogos Inglaterra-Alemanha e Eslovénia-Chéquia.

Já no grupo D, houve empate a dois golos no Finlândia-Países Baixos. Os finlandeses estiveram a vencer por 2-0, mas deixaram escapar a vantagem já em tempo de compensação. Casper Terho (25m) e Topi Keskinen (28m) marcaram para a Finlândia na primeira parte. Luciano Valente (59m) e Ernest Poku (90+3m) fizeram os golos dos neerlandeses, na segunda. Otso Liimatta, jogador finlandês do Famalicão, entrou aos 65 minutos de jogo.

O grupo D é liderado pela Dinamarca, que venceu, horas antes, a Ucrânia (3-2), com o avançado do Sporting, Conrad Harder, em campo. Seguem-se Finlândia e Países Baixos, ambos com um ponto. A Ucrânia é última classificada, sem pontos.

Esta sexta-feira não há jogos e a competição volta no sábado, com o arranque da segunda jornada: joga-se para os grupos A (Espanha-Roménia e Eslováquia-Itália) e C, o de Portugal, que defronta a Polónia, havendo ainda um França-Geórgia.