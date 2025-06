A Alemanha venceu a Itália este domingo e está nas meias-finais do Europeu sub-21. A missão foi dura, mas os germânicos, que estiveram a perder, superiorizaram-se aos italianos (3-2), embora só no prolongamento.

Com o defesa do Sp. Braga, Bright Arrey-Mbi, a titular, a Alemanha chegou a estar a perder. Depois do 0-0 ao intervalo, foi a seleção italiana que marcou primeiro, com Luca Koleosho, avançado do Burnley, a inaugurar o marcador (57m). A resposta alemã surgiu aos 68 minutos. Nick Woltemade apareceu na área para cabecear para o empate.

A reviravolta no marcador surgiu já perto dos minutos finais do tempo regulamentar. Nelson Weiper apareceu ao segundo poste para fazer o 2-1 (87m), numa altura em que a Itália já jogava com menos um, devido à expulsão de Gnonto (81m).

Em cima do minuto 90, os italianos tiveram nova expulsão, no caso Mattia Zanotti, ficando com apenas nove unidades em campo. Ainda assim, já para lá do tempo adicional dado pelo árbitro, Giuseppe Ambrosino empatou a partida através de um livre direto. Loucura italiana pelo empate conseguido num contexto de inferioridade, desilusão do lado alemão.

O jogo foi, então, para prolongamento. Com menos dois em campo, a Itália aguentou-se bem, mas os germânicos viriam a marcar o golo da vitória, aos 116 minutos. Merlin Röhl atirou um remate potente à entrada da área, para dar o triunfo à seleção alemã.

Depois desta vitória suada, a Alemanha medirá forças com a França nas meias-finais da competição. Este domingo, os franceses ganharam à Dinamarca, também por 3-2.

Na outra meia-final, a Inglaterra enfrenta os Países Baixos, que eliminaram Portugal nos «quartos», no sábado. Os ingleses deixaram a Espanha pelo caminho.