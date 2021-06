A Alemanha venceu os Países Baixos por 2-1 e marcou encontro com Portugal na final do Campeonato da Europa de sub-21. O jogo decisivo realiza-se no domingo (18h00), em Ljubljana, Eslovénia.



Florian Wirtz, grande promessa do Bayer Leverkusen, bisou em apenas oito minutos de jogo.



Destaque para o primeiro golo do encontro, a passe de Lukas Nmecha, aos 29 segundos, sem que o adversário tenha tocado na bola desde o apito inicial.

Pouco depois, Florian Wirtz bisou após uma assistência de Ridle Baku.



A seleção holandesa procurou anular a desvantagem mas não conseguiu melhor que o 1-2, já ao minuto 67, por intermédio de Perr Schuurs.