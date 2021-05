Dany Mota, jogador da seleção portuguesa de sub-21, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre a Itália por 5-3, que valeu o apuramento para as meias finais do Europeu da categoria, num jogo em que marcou dois golos, o primeiro dele num vistoso pontapé de bicicleta.

«O objetivo era passar à próxima fase. Fui feliz nos dois golos, mas estou contente sobretudo por ajuda. Estou feliz pelo que fizemos, foi um jogo muito intenso, contra uma grande seleção. Confiamos muito no nosso trabalho. Golo antes do intervalo não nos desequilibrou, voltámos a entrar bem na segunda parte. Sofrer faz parte do jogo. Lidámos bem, nunca perdemos o equilíbrio. Tivemos confiança na equipa, lutámos sempre.»

[sobre o golo de pontapé de bicicleta]

«Surgiu no momento. Já tinha vindo a treinar e agora veio com naturalidade. Fico muito feliz pelo golo, mas mais ainda pelo resultado.»

[jogo contra Itália, país onde joga]

«É sempre o gosto especial passar. Tinha aqui alguns colegas que jogam comigo. Mas o sabor especial é mais poder passar ao próximo jogo.»

[sobre os três golos sofridos]

«Foi o jogo mais difícil, mas não foi contra uma seleção qualquer. Era melhor não ter sofrido golos, mas acho que faz parte do jogo. Agora temos de pensar na Espanha.»

[quais as palavras do selecionador antes do prolongamento]

«Disse-nos para combater até ao fim, sabíamos das nossas capacidades, fomos com tudo e ficámos muito contentes.»