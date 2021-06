O golo de bicicleta de Dany Mota contra a Itália foi eleito o melhor do Euro de sub-21, anunciou esta segunda-feira a UEFA.



O internacional sub-21 português foi distinguido com o prémio e bateu a concorrência de Florian Wirtz (Alemanha), Domagoj Bradaric (Croácia), Denis Makarov (Rússia) e de Andrei Ciobanu (Roménia).



Ainda assim, o avançado do Monza acabou por ver Nmecha fugir na corrida ao prémio de melhor marcador. Com o golo anotado na final contra Portugal, o avançado alemão sagrou-se o melhor marcador do torneio com quatro golos, mais um que Dany Mota, Cutrone, Boadu e Puado.

Refira-se que o prémio de melhor golo foi atribuído por um conjunto de cinco observadores da UEFA, os mesmos que destacaram cinco jogadores portugueses para a equipa ideal do torneio.



Recorde o golo de Dany Mota: