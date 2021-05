Declarações do selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, na sala de imprensa do Estádio Stozice, após a vitória por 5-3 ante Itália, no prolongamento, que valeu a qualificação para as meias-finais do Europeu sub-21:

[Exibição destacada de Vitinha:] «É evidente que o Vitinha é um jogador tremendo, é de um nível superior alto (risos), mas é um elemento. Se o Vitinha falta, temos elementos para o substituir. Por alguma coisa tem sido invariavelmente titular connosco. Reconheço muita qualidade, espírito coletivo e voltou a fazer um grande jogo.»

[Ainda a parte defensiva:] «Defensivamente, terei de ver melhor o jogo, mas em relação às mudanças, gostei do jogo que fizeram, pareceu-me que estivemos corretos, defensivamente só fiquei ligeiramente preocupado na primeira parte, quando de facto não estávamos a conseguir lidar com o que queríamos fazer.»

[Opção por Tomás Tavares na esquerda da defesa e Dalot na direita:] «Já jogámos assim aqui na seleção, acho que contra Países Baixos foi assim, já jogámos com o Tomás à esquerda. Quanto a mim, também faz bem essa posição e foi meramente uma opção minha, poderia ser ao contrário. Achei que assim seria melhor, até porque já tínhamos jogado assim com os dois.»

[Dany Mota, autor de dois golos:] «O Dany tem feito um percurso extraordinário connosco. Não é um jogador se calhar elegante, que chame muito a atenção, mas é muito valioso para um treinador e para uma equipa. Acho que voltou a fazer mais um grande jogo e ajudou em muitos momentos, quer defensiva, quer ofensivamente. É rápido, com boa capacidade de jogar de costas para a baliza, apoios frontais, fortíssimo no jogo aéreo e trabalha de uma forma tremenda na frente e tem golo.»