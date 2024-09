Álvaro Carreras (Benfica), Nico González (FC Porto) e Samu Omorodion (FC Porto) foram titulares na vitória por 2-1 da seleção de sub-21 da Espanha sobre a Escócia, a contar para o Grupo B da qualificação para o Campeonato da Europa, esta sexta-feira.

Os golos surgiram apenas no segundo tempo, com «la roja» a adiantar-se no marcador aos 59 minutos, por intermédio de Dean Huijsen. Apesar da resposta, três minutos depois, a formação escocesa não conseguiu manter o empate até final e aos 69 minutos, Mateo Joseph fixou o resultado em 2-1.

Com este resultado, a Espanha mantém a invencibilidade no Grupo B, com 19 pontos, mais seis que a Escócia e a Bélgica, ambas com 13 pontos.

Já no Grupo E, a Finlândia alinhou frente à Arménia com o famalicense Otso Liimatta no onze inicial e foi precisamente o médio de 20 anos a adiantar a formação nórdica no marcador. Num belo lance individual, Liimatta passou por um adversário e num movimento de fora para dentro, finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Ainda no primeiro tempo, a Finlândia chegou ao 2-0 através de Oiva Jukkola, que aos 55 minutos aproveitou para fazer o «bis» e dar maior conforto no resultado à formação visitante. O melhor que a Arménia conseguiu fazer foi reduzir já no período de compensação da segunda parte, através de Bashoyan.

Desta forma, a Finlândia ocupa o terceiro lugar no Grupo E, com 13 pontos, menos um que a Suíça e menos três do que a Roménia.

Veja aqui o golaço apontado por Otso Liimatta frente à Arménia:

Quanto ao Grupo C, a Suécia do portista Deniz Gül recebeu e goleou Gibraltar por 9-0 e somou a segunda vitória consecutiva nesta fase de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21.

O avançado do FC Porto entrou apenas na segunda parte, quando a equipa já vencia por 5-0. Destaque para o «bis» de Jusef Erabi, de Hugo Bolin e de Matteo Peréz Vinlof.

A Suécia ocupa a terceira posição com 13 pontos somados até ao momento, menos três que a Geórgia e já longe dos Países Baixos, que lideram com 24 pontos.