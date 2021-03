Espanha e Itália garantiram, esta terça-feira, a qualificação para os quartos de final do Campeonato da Europa de sub-21, com triunfos respetivamente ante a República Checa e a Eslovénia, na terceira e última jornada do grupo B.

Com Abel Ruiz, avançado do Sporting de Braga, a titular, a Espanha triunfou frente aos checos em Celje, na Eslovénia, por 2-0, graças a dois golos de Dani Gómez. O avançado do Levante entrou para o lugar de Abel Ruiz aos 65 minutos e faturou aos 69 e aos 78 minutos de jogo.

A anfitriã Eslovénia caiu em Maribor contra a Itália, que goleou por 4-0. Maggiore fez o 1-0 aos dez minutos, Raspadori dobrou a diferença ao minuto 19 e Cutrone assinou o 3-0 aos 25 minutos, de penálti. O avançado do Valência ainda desperdiçou um novo penálti em cima do intervalo, mas bisou para a goleada aos 50 minutos do encontro.

A Espanha terminou o grupo B na liderança, com sete pontos, mais dois que a Itália. A República Checa acabou no terceiro lugar, com dois pontos. Os eslovenos ficaram na quarta e última posição, com um ponto.

Este grupo está à atenção de Portugal, que em caso de apuramento no primeiro lugar do Grupo D, defronta a Itália. Por outro lado, se a seleção comandada por Rui Jorge ficar no segundo lugar do grupo D, cruza com a Espanha nos «quartos», agendados para 31 de maio.

Também esta terça-feira, Alemanha e Holanda garantiram as primeiras vagas nos quartos de final da competição, disputada na Eslovénia e na Hungria.

O calendário dos «quartos» até à final neste momento:

Quartos-de-final (31 de maio):

QF 1: Holanda-segundo do grupo C (Budapeste)

QF 2: Vencedor grupo C-Alemanha (Szekesfehervar)

QF 3: Espanha-segundo do grupo D (Maribor)

QF 4: Vencedor grupo D-Itália (Liubliana)

Meias-finais (3 junho):

MF1: Vencedor QF1-Vencedor QF2 (Szekesfehervar)

MF2: Vencedor QF3-Vencedor QF4 (Maribor)

Final (6 Junho)

F: Vencedor MF1-Vencedor MF2 (Liubliana)