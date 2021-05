Declarações do selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, na sala de imprensa do Estádio Stozice, após a vitória por 5-3 ante Itália, no prolongamento, que valeu a qualificação para as meias-finais do Europeu sub-21:

«É tudo equilibrado nesta fase, as equipas são todas bastante fortes, defrontámos uma equipa tremenda com um coração fabuloso. Tivemos dois golos de vantagem por duas vezes, poderíamos – e à medida que a Itália foi arriscando mais – ter sido mais agressivos em termos ofensivos. Foi a altura em que eles estavam mais desequilibrados e devíamos ter aproveitado melhor. Não conseguimos, acabámos por sofrer os golos que lhes permitiram empatar. É duro sofrer a acabar a primeira parte e a segunda, mas mesmo assim tivemos de nos recompor e com uma alma imensa conseguimos a vitória.»

[Golos sofridos:] «Eu ainda não consegui ver ao pormenor. Acho que em posicionamento não estávamos mal, mas vamos rever tudo. No segundo golo [ndr: o 3-2] tenho de perceber como a bola entra ali. Acho que a bola entra ali numa zona que não deveria, mas depois estamos a jogar contra avançados muito bons e quando se erra um bocadinho, é-se imediatamente penalizado. Faz parte, acho que mesmo assim fizemos um bom jogo defensivamente. Parece sempre difícil dizer quando se sofre três golos e dizer que se fez um bom jogo defensivamente, mas creio que foi assim.»

«Poderíamos ter sido mais maduros no jogo. Mas sofrendo golos a acabar, tivemos uma crença enorme, claro que ajudou ficarmos em superioridade numérica no prolongamento, mas em relação à Espanha, ainda não vi a Espanha. Vi hoje [ndr: contra a Croácia] a primeira parte, mas não com os olhos que deveria ter visto. Vamos ter dias para analisar. A Espanha também teve prolongamento, mas independentemente disso, não será um fator crucial.»