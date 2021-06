Diogo Queirós, capitão da seleção de sub-21, revela que por estes dias se vive um «ambiente de felicidade e alegria», fruto do apuramento para a final do Europeu, que se disputa neste domingo, frente à Alemanha.

«Sinto-me muito satisfeito com o trabalho realizado. Estamos muito felizes e a viver num bom ambiente, na véspera da final. Atingimos o momento que ambicionávamos e estamos a desfrutar», assegurou, na conferência de imprensa de antevisão à final.

Experiente nestes momentos de decisão depois de já ter capitaneado as seleções de sub-17 e sub-19 que chegaram ao título europeu nas duas categorias, Queirós assume que esta final é de outro nível.

«Irá ser uma nova final. Já pude participar em outras finais europeias, mas é a primeira neste escalão, muitos destes jogadores já estão em grandes equipas e considero este europeu de outro nível», apontou.

O defesa formado no FC Porto vai cumprir o jogo 72 com a camisola das seleções e assume ser um fator extra amizade que une muitos dos jogadores desta seleção.

«Tem sido um trajeto fantástico do qual nos orgulhamos muito. Desde a primeira chamada nos sub-15 que só queremos dar tudo e dignificar o nosso país. Foram ligações que criámos desde as primeiras vezes que nos encontrámos, foram ficando mais fortes e pudemos transportar para fora do campo. Não penso nisso durante o jogo, mas, inconscientemente, olhar para o lado e saber que não são só colegas que ali estão, mas amigos, isso ajuda a atingir os nossos objetivos», confessa.

Diogo Queirós acredita ainda que as duas finais de europeus que Portugal já perdeu nos sub-21 não vão pesar.

«É mais uma motivação para nós poder fazer história por Portugal. Sabemos das grandes referências que não conseguiram atingir o objetivo que pretendemos e é para isso que vamos entrar em campo», concluiu.