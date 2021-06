Abdu Conté e Rafael Leão foram as novidades na equipa apresentada por Rui Jorge para o jogo contra a Espanha. Na conferência de imprensa após o encontro que deu a passagem à final, o selecionador de sub-21 elogiou o estreante lateral-esquerdo do Moreirense.



«O Tomás não estava a 100 por cento, teve um problema no último jogo. Optámos pelo Abdu, sabemos o que eles nos pode dar. O Abdu fez um grande jogo hoje. Quando foi chamado a marcar a sua presença, fê-lo. Estamos contentes por ele. Demonstrou capacidade para estar a este nível e isso é importante para ele a nível pessoal. Este espaço é para isso, é para as pessoas perceberem os jogadores que temos e para chamar a atenção a quem não está tão atento ao fenómeno futebolístico», referiu, aos jornalistas.



O técnico da «equipa das quinas» desvalorizou a falta de experiência de alguns jogadores em encontros decisivos como aquele que se avizinha no próximo domingo.



«Eles são bons jogadores. Se têm experiência ou não têm experiência. Há uma coisa que têm em comum: são bons jogadores. E foram escolhidos por isso. No futuro poderão ser ainda melhores. Não sei se o Abdu tem passado em finais, mas futuro tem. Hoje foi chamado e esteve muito bem. Temos todo o tipo de jogadores. Quando estão inseridos com outros bons jogadores, os resultados aparecem e quando digo resultados, refiro-me a demonstrações de qualidade. Temos uma mescla grande. É verdade que temos três jogadores que venceram o título nos sub-17 e nos sub-19 e que temos sete que venceram uma ou outra. Depois temos os outros que não venceram, mas têm demonstrado capacidade o que levou o selecionador a chamá-los para este espaço e a mostrarem que podem jogar noutro nível», frisou.



Além de Conté, Rafael Leão, outra das novidades na equipa titular, mereceu os elogios de Rui Jorge.



«O Leão é um jogador particular com potencial tremendo. Ajudou-nos bastante com o estilo característico dele. A primeira oportunidade da partida é dele após uma excelente jogada sobre a esquerda. Contamos com ele. Ele tem um grande potencial para nós e para nos representar mais tarde a outro nível. Resta-lhe demonstrar mais vezes o que sabe fazer», elogiou.