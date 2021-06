Eleito o melhor jogador do Euro sub-21, Fábio Vieira mereceu elogios de Rui Jorge, na conferência de imprensa após a derrota na final frente à Alemanha.



«O Fábio fez um bom jogo. É um jogador tecnicamente bastante evoluído, define bastante bem, mas precisa de melhorar alguns aspetos do seu jogo para ser um jogador completo. Ele sabe disso e vai trabalhar esses aspetos. O Fábio tem um futuro enorme se assim o entender. Acredito que ele quer ser o jogador que pode vir a ser. Acredito que poderemos estar perante um grande jogador», afirmou.



O selecionador nacional de sub-21 explicou ainda o que pretendeu com as apostas de Florentino e de Tiago Tomás na equipa inicial em detrimento de Gedson e de Leão, titulares nas meias-finais contra a Espanha.



«O Florentino entrou muito bem nos últimos jogos. Conseguimos ficar equilibrados sempre que ele entrou e optámos por colocá-lo de início. O Florentino posiciona-se bem e deu sempre equilíbrio à equipa. Precisávamos de equilíbrio hoje e daí a minha opção para o meio-campo. Em relação ao TT, jogou na frente para dar verticalidade. Poderia ter sido o Leão ou o Ramos de início. Ao jogar com dois na frente, optei por colocar o TT com o Dany», esclareceu.